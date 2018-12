Wow, was es hier alles zu sehen gibt! Khloe Kardashian (34) machte in den letzten Monaten vor allem durch das Hin und Her mit Freund Tristan Thompson (27) auf sich aufmerksam. Während ihrer Schwangerschaft war ihr der Profi-Basketballspieler fremdgegangen. Zum Missfallen des Kardashian-Clans verzieh sie ihm und lebt nun mit Tristan in Cleveland – das Familienleben scheint aber harmonisch zu sein. Gerade postete Khloe zauberhafte Fotos von Baby True und sich im botanischen Garten der Stadt.

Auf einem der Instagram-Schnappschüsse sitzt ein schöner Schmetterling auf der Hand der drittältesten Kardashian-Schwester. Ihre acht Monate alte Tochter True, die Khloe in einer Trage ganz nah an sich trägt, kann den Blick gar nicht von dem fliegenden Geschöpf abwenden. Den Followern dürfte es hingegen schwerfallen, bei diesen Bildern vom aktuellen Mutter-Tochter-Ausflug wegzuschauen und nicht dahinzuschmelzen. Die Outfits machen alles noch zuckersüßer: Die frisch blondierte Mama trägt einen Fellmantel in Pastelltönen und Klein-True ein weißes Strickmützchen mit Fellbommel.

Gerüchten zufolge wolle Khloe trotz Vorgeschichte ein zweites Baby von Tristan – und das möglichst bald. Zum einen ticke die biologische Uhr der 34-Jährigen, zum anderen wolle sie, dass ihre Kinder altersmäßig nicht so weit entfernt sind. Genau wie sie es aus ihrer eigenen Kindheit gewohnt war.

Splash News Khloe Kardashian und TristanThompson

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khoe Kardashian im Botanischen Garten Cleveland

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Tochter True Thompson auf Bali

