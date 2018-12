Milo Ventimiglia (41) plaudert aus dem Nähkästchen! Der This Is Us-Star stand in den vergangenen Monaten mit keiner Geringeren als Jennifer Lopez (49) für den gemeinsamen Film "Second Act" vor der Kamera. Während der Dreharbeiten lernte der Schauspieler aber nicht nur seine berühmte Kollegin besser kennen, sondern auch ihren Freund Alex Rodriguez (43). In einem Interview packte Milo jetzt aus: So sind J.Lo und ihr Schatz wirklich drauf!

In der Talkshow Late Night with Seth Meyers wurde Milo gefragt, ob er sich unter Druck gesetzt fühlte, wenn A-Rod ihm am Set begegnet sei: "Überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ist er sehr nett." Auch für Jen hatte der 41-Jährige nur die liebsten Worte übrig. "Wir alle haben diese Idee von Jennifer: Sie ist ein Mega-Superstar auf der ganzen Linie", erklärte der Hollywood-Hottie. Wenn man aber mit ihr rede, sei die Sängerin wie jeder andere auch: "Sehr normal, bodenständig, ein reizender, liebenswerter Mensch." Laut Milo gelte das für Alex genauso – die beiden seien einfach nur liebenswerte Menschen.

In ihrem gemeinsamen Streifen "Second Act" spielen Jennifer und Milo ein Paar. Wie Paparazzi-Schnappschüsse von den Dreharbeiten bereits beweisen, scheint die Chemie zwischen den Schauspielkollegen auf jeden Fall zu stimmen. Die romantische Komödie soll im kommenden Jahr in den Kinos anlaufen.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der MTV VMA's Vanguard Award Celebration

Splash News Milo Ventimiglia bei einem NBC-Event in New York

Jose Perez / Splash News Jennifer Lopez und Milo Ventimiglia bei Dreharbeiten zu "Second Act" in New York

