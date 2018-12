Fans von Taylor Swift (29) dürfen sich auf ein neues Highlight freuen! Die Sängerin hat gerade erst ihre große "Reputation"-Tour beendet. Ein halbes Jahr lang reiste sie durch die ganze Welt und gab dabei insgesamt 53 Konzerte. Für alle Bewunderer, die trotzdem kein Ticket für Taylors Musik-Spektakel ergattern konnten, gibt es jetzt gute Neuigkeiten: Die Tour ist bald als Film auf Netflix zu sehen!

Am 13. Dezember feierte TayTay ihren 29. Geburtstag. Zu diesem Anlass postete sie auf Instagram den Trailer zu ihrem Doku-Streifen und schrieb dazu: "Heute kann ich euch endlich etwas zeigen, woran wir schon lange arbeiten... Den Trailer für meine 'Reputation'-Stadion-Tour." An Silvester wird der komplette Film auf der Streaming-Plattform erscheinen und eines wird in dem kurzen Teaser-Clip bereits deutlich: Taylors Fans werden voll auf ihre Kosten kommen!

Der Musikfilm ist allerdings bloß der krönende Abschluss einer ohnehin mega-erfolgreichen Konzertreihe. Mit "Reputation" hat Taylor sogar einen Rekord gebrochen: Es war die umsatzstärkste USA-Tour einer Frau aller Zeiten. Freut ihr euch auf den "Reputation"-Film? Stimmt ab!

Getty Images Taylor Swift auf ihrer "Reputation"-Tour

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards 2018

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert in Perth

