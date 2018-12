Hat Jessica Schaffler mit diesem Outfit ins Klo gegriffen? Gerade kämpft die 17-jährige Sängerin im großen The Voice of Germany-Finale um den Sieg. Doch noch hat es die Auszubildende nicht geschafft – sie muss sich erst einmal gegen ihre Konkurrenz Eros Atomus Isler, Bemjamin Dolic und Samuel Rösch durchsetzen. Ihren ersten Final-Auftritt absolvierte Jessica bereits – und wurde dabei unfreiwillig zur Lachnummer im Netz!

Bei ihrer ersten Einlage in dem Gesangs-Showdown auf Sat.1 hatte Jessica die Ehre, mit dem britischen Singer-Songwriter Tom Odell (28) aufzutreten. Gemeinsam performten sie seinen Hit "Half As Good As You" – doch statt der Stimme des Nachwuchstalents zog etwas ganz anderes die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich: die Kleiderwahl des Mitglieds von Team Mark Forster (34)! Einigen Twitter-Usern sah das einfach zu sehr nach Nachthemd aus: "Jessicas Kleid sieht auch mehr danach aus: 'Wenn du um 20 Uhr bei 'The Voice' auftrittst, aber um 22 Uhr schon im Bett sein musst'", lästerte ein Fan. Ein Anderer textete fies: "Das Marshmallow-Nachthemd ist bestimmt bequem."

Am Ende ist es aber natürlich viel wichtiger, wie der Gesang des Jamie-Lee Kriewitz-Lookalikes bei den Zuschauern ankommt. Ihr Mentor Tom stellte schon nach dem gemeinsamen Auftritt fest: "Sie hat das großartig gemacht für ihr Alter!" Aber was sagt ihr zu Jessicas Look? Stimmt ab!

Instagram / markforsterofficial Jessica Schaffler in ihrem "The Voice of Germany"-Outfit fürs Finale

Instagram / jessy_ciia Mark Forster mit seinem Talent Jessica Schaffler

Patrick Hoffmann/WENN.com Tom Odell bei den "Swiss Music Awards" in Zürich

