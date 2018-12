Wer hat die größten Chancen auf den The Voice of Germany-Titel? Seit zwei Monaten flimmert die Castingshow über die deutschen Fernsehbildschirme. Hier suchen die Coaches Mark Forster (34), Paddy Kelly (41), Michi (51) und Smudo (50) sowie Yvonne Catterfeld (39) die besten Nachwuchsstimmen des Landes. Jessica Schaffler, Eros Atomus Isler, Benjamin Dolic und Samuel Rösch haben den Sprung in das große Finale geschafft. Doch wen sehen die Juroren eigentlich vorne?

Im Gespräch mit Bild sprachen die Coaches offen über den Show-Endspurt und verrieten dabei, wen sie ganz oben auf dem Thron sehen. Mark Forster stellt im Finale mit der 17-jährigen Jessica die einzige noch im Wettbewerb verbliebene Frau. Wenn es nach ihm geht, hat allerdings auch ein anderes Talent eine große Chance auf den Titel: "Samuel von Team Michael Patrick hat nur deutsch gesungen – er hat den Underdog-Vorteil." Sein Mentor Paddy stimmt dem natürlich zu und sieht in dem 24-Jährigen den "Ed Sheeran-Effekt": Statt viel Show stehe bei ihm die Musik im Vordergrund. Während sich Yvonne im Interview nicht zu ihrem persönlichen Favoriten äußerte, kamen die Fantas dagegen aus dem Schwärmen über ihren Finalisten Eros nicht mehr raus.

Dem können die Promiflash-Leser nur zustimmen. Wenn es nach ihnen geht, hat der rockige Songwriter klar die Nase vorn. Schaut ihr euch das Live-Finale am 16. Dezember um 20:15 Uhr auf Sat.1 an? Stimmt ab in der Umfrage!

Instagram / samuroeschofficial Samuel Rösch mit seinem Coach Paddy Kelly

Anzeige

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Eros Atomus Isler, "The Voice of Germany"-Kandidat

Anzeige

Instagram / jessy_ciia Mark Forster mit seinem Talent Jessica Schaffler

Anzeige

Instagram / usually_quiet Yvonne Catterfeld mit ihrem Finalisten Benjamin Dolic



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de