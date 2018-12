Auch Prinz William (36) und seine Frau Herzogin Kate (36) hatten in der Vergangenheit einige Stolpersteine zu meistern. Heute sind die beiden glücklich miteinander verheiratet und haben drei Kinder. Doch zu Beginn ihrer Beziehung lief nicht alles glatt: So wollte der britische Royal 2006 seine Herzdame angeblich auf die Probe stellen – und zwar auf eine nicht gerade charmante Art: Das frisch verliebte Paar hatte damals vereinbart, Weihnachten zusammen mit Kates Familie zu feiern, doch in letzter Minute versetzte William Kate.

In ihrem Buch "The Making of Royal Romance" schildert Autorin Katie Nicholl diese doch ziemlich unromantische Aktion des 36-Jährigen. William habe seiner Kate erst auf den letzten Drücker Bescheid gegeben, dass er das Fest der Liebe doch mit seinen Verwandten verbringen wolle. Die Britin soll damals vollkommen aufgelöst gewesen sein und sogar ein paar Tränchen verdrückt haben. Die Idee für die kurzfristige Absage sei allerdings in Absprache mit Williams Vater Prinz Charles (70) und seiner Großmutter Queen (92) Elizabeth II. entstanden. Sie hätten William angeblich geraten, in seiner damals noch frischen Beziehung nichts zu überstürzen.

In diesem Jahr feiern die dreifachen Eltern natürlich gemeinsam. Trotzdem ist Kate nicht gerade happy, da sie auch während der Feiertage permanent in der Öffentlichkeit steht, obwohl sie diese besinnliche Zeit lieber nur mit ihrer Familie verbringen würde.

Instagram / kensingtonroyal / Matt Porteous Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

Christopher Furlong/Getty Images Herzogin Kate in Coventry

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei den Tusk Conservation Awards 2013

