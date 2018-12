Herzogin Kate (36) ist ein echter Xmas-Nerd! Die Gattin von Prinz William (36) liebt es, die Feiertage im Kreise ihrer Familie zu verbringen, gemeinsam zu essen und die Zeit einfach zu genießen. Doch in diesem Jahr könnte es an Heiligabend im prächtig geschmückten Schloss Sandringham zu einer sehr angespannten Atmosphäre kommen. Denn Insider des britischen Palastes glauben, zu wissen: Das diesjährige Weihnachtsfest wird für Kate eine echte Zerreißprobe!

Doch was könnte der Duchess of Cambridge die Laune verderben? Der royale Biograf Christopher Wilson verriet im Interview mit New: "Kate ist ein sehr häuslicher Mensch und liebt es, Weihnachten ausschließlich mit ihrer Familie zu feiern – ungezwungen und entspannt." Generell sei der Druck bei solchen Großveranstaltungen jedoch sehr hoch – alle öffentlichen Augen seien auf den Palast gerichtet: "Weihnachten in Sandringham kann eine Qual sein, selbst für die gebürtigen Royals. Und im Allgemeinen können es die Eingeheirateten kaum abwarten, davon zu kommen", plauderte Christopher aus dem königlichen Nähkästchen.

Auch der vermeintliche Clinch zwischen Kate und Herzogin Meghan (37) mache die ohnehin schon angespannte Situation nicht gerade einfacher. Kopfzerbrechen bereite der traditionsbewussten Kate aber auch dieser Umstand: An der Weihnachtsfeier der Königsfamilie hatte sie erstmals teilgenommen, nachdem sie William bereits das Jawort gegeben hatte. Meghan hingegen durfte bereits vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) dem Fest beiwohnen.

Getty Images Herzogin Kate im Dezember 2018

Getty Images Herzogin Kate, November 2018

Getty Images Die royale Familie 2017 in King's Lynn

