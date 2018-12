Nicht der übliche Taco Tuesday! Vanessa Hudgens (30) wirbt derzeit mit Co-Star Jennifer Lopez (49) für ihren neuen gemeinsamen Film "Manhattan Queen". Die Schauspielerin habe während der Dreharbeiten sogar Jens Kinder am Set getroffen. Weil die Kids von ihrem Freund Alex Rodriguez (43) aber auch große Vanessa-Fans seien, habe Jennifer ihre Kollegin kurzerhand zu sich eingeladen: Am Ende staunte Vanessa über einen ganz besonderen Dinner-Abend im Hause Lopez.

Tacos essen in J.Los vier Wänden? Fast hätte Vanessa diese Gelegenheit verpasst. "Ich hatte da einen harten Tag, also schrieb ich ihr: 'Ich fühle mich heute nicht gut. Ich glaube, ich muss passen.' Sie reagierte: 'Du musst kommen! Es wird großartig werden! Du wirst Spaß haben, ich verspreche es'", plaudert die 29-Jährige bei Late Night with Seth Meyers am Dienstag aus dem Nähkästchen. Als sie bei Jen ankam, sei sie überrascht gewesen. "Ich gehe hinein und da sind eine Million Leute. Und dann ist da Kim Kardashian (38). Wirklich kein normaler Taco Tuesday", erzählt Vanessa.

In "Manhattan Queen" geht es um eine Arbeiterin, die von einem Finanzunternehmen für eine Finanzberaterin gehalten wird und sich so ihren Weg nach oben bahnt. Vanessa spielt neben Jennifer Lopez in der Hauptrolle die Rolle der Zoe. Start der Dreharbeiten der Komödie, in der auch This Is Us-Hottie Milo Ventimiglia (41) mitspielt, war der Oktober 2017. Am 21. Dezember läuft sie in den US-Kinos an.

Splash News Vanessa Hudgens und Jennifer Lopez am Filmset in New York

Janet Mayer / Splash News Vanessa Hudgens und Jennifer Lopez am Filmset in New York

247PAPS.TV / Splash News Jennifer Lopez und Vanessa Hudgens am Filmset von "Second Act" in New York City

