Nostalgie zum dritten Advent! 122 Millionen Follower folgen Kim Kardashians (38) Leben auf ihren Social-Media-Accounts – und sie dürfen viel davon mitbekommen. Regelmäßig postet Kim Fotos ihrer Looks und ihrer Make-up-Linie "KKW", Familienschnappschüsse mit dem Kardashian-Clan, Kanye West (41) und den drei Kids oder Throwback-Pics zum Vergnügen ihrer Fans. Am Sonntag hat der Reality-Star ein neues Foto aus ihrer Kindheit hochgeladen und sieht darauf ihrer Tochter North zum Verwechseln ähnlich!

"Baby K", wie Kim zu dem Instagram-Pic schreibt, kniet auf der Aufnahme am Rand eines Swimmingpools, ihre kurzen Haare sind nass und kleben an ihrer Stirn. Auf dem Kinderbild blickt sie nachdenklich in die Kamera und erinnert ihre Follower vor allem an eine: ihre älteste Tochter North. Für einige schien die Ähnlichkeit sogar noch nie so offensichtlich. "Ich dachte immer, North kommt mehr nach Kanye als Kim. Ich nehme alles zurück. Sie ist dein Ebenbild!", fand beispielsweise eine Userin.

Aber noch ein Schnappschuss sorgte für Begeisterung bei Kims Fans: Die Influencer-Queen postete außerdem ein Foto von sich und ihrer großen Schwester Kourtney (39) aus dem Jahr 1994. Darauf sieht man die damals 13- und 15-jährigen Teenies am Meer. "Ich habe schon immer am Strand posiert", kommentierte Kim.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Tochter North West

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Versace-Fashion-Show in New York City

Instagram / kimkardashian Kim und Kourtney Kardashian im Jahr 1994

