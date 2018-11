Welcher ihrer drei Nachkömmlinge sieht Kim Kardashian (38) wohl am ähnlichsten? Neben ihren Tätigkeiten als Reality-TV-Darstellerin, Kosmetik-Label-Besitzerin, Modeschöpferin und Influencerin ist die Frau von Kanye West (41) vor allem eins: Mutter dreier zuckersüßer Kinder. Sowohl North (5) und Saint (2) als auch Baby Chicago scheinen der Brünette wie aus dem Gesicht geschnitten – doch welcher Spross ist wirklich Kims Mini-Me? Ein neues Throwback-Bild der Fashionista dürfte das nun zeigen!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Kim jetzt einen Schnappschuss, der sie als Kleinkind auf einer Decke zeigt. Für die Fans der 38-Jährigen ist der Fall klar: Sie sehen auf der Aufnahme ganz deutlich die jüngste Tochter ihres Idols. "Sie sieht genau so aus wie Chicago!", "Ganz klar Chicago!" und "Chicago hat genau die gleiche Nase, wie du!", reihen sich die Kommentare aneinander. Einige Nutzer sehen das aber anders: Für sie könnte Kim als Kind der Zwilling von Tochter North sein: "Ganz genau wie Nori!", meint ein Follower.

Und was ist mit Sohnemann Sainti? Der scheint mit seinem süßen Lockenkopf wohl doch eher nach seinem stolzen Papa zu kommen. Was sagt ihr: Wem sieht Kim auf ihrem Throwback-Pic am ähnlichsten? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian als Kleinkind

Instagram / kimkardashian Chicago West und ihre Schwester North als Baby

kimkardashian / Instagram Saint West, Sohn von Kim Kardashian und Kanye West

