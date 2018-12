Dieser Post versetzte nicht nur Pete Davidsons (25) Fans in Angst! In einigen kryptischen Zeilen hatte der Saturday Night Live-Star am Samstag öffentlich erklärt, dass er nicht mehr auf dieser Welt sein möchte. Der alarmierende Beitrag wurde nur wenig später zusammen mit Petes gesamtem Profil gelöscht. Seine potenziellen Selbstmordgedanken haben unterdessen angeblich auch seine Ex Ariana Grande (25) ziemlich mitgenommen: Sie könnte Petes Tod einfach nicht verkraften!

Ein Bekannter der 25-Jährigen ist sich ganz sicher: "Pete bedeutet Ariana noch immer sehr viel und sie hatte richtig Panik, dass er sich selbst verletzen könnte", wird der Insider von Hollywood Life zitiert. "Sie könnte es absolut nicht verkraften, nach Mac auch noch ihn zu verlieren", heißt es weiter. Erst am 7. September dieses Jahres war ihr Ex-Freund Mac Miller (✝26) infolge einer Drogenüberdosis verstorben – ein Verlust, den sie nicht noch einmal erfahren möchte. Aus diesem Grund sei Ariana nach dem emotionalen Beitrag ihres früheren Verlobten auch sofort zu ihm gefahren, um ihm beizustehen – ganz egal, ob er ihre Gesellschaft möchte oder nicht.

"Ariana weiß, dass Pete viel Unterstützung bekommt und sie nicht mehr zusammen sind, weshalb ihre Möglichkeiten, ihm zu helfen, begrenzt sind", erklärte der Insider weiter und meinte auch: "Doch sie wäre bereit dazu, alles zu tun, um ihm zu helfen." Mit ihrem Handeln am Wochenende habe Ari Pete vor allem verdeutlichen wollen, dass sie für ihn da ist, falls er sie braucht. Aktuelle Bilder zeigen den Fernsehstar derweil wieder wohlauf.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Splash News Pete Davidson, Moderator

Getty Images Ariana Grande bei dem Event Billboard's 13th Annual Women In Music

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande



