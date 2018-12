Er hebt wieder ab! Vor 32 Jahren stand Tom Cruise (56) zum ersten Mal für den Action-Film "Top Gun" in seiner Rolle als Kampfpilot Pete "Maverick" Mitchell vor der Kamera. Jahrelang wurde seither über eine mögliche Fortsetzung des 80er-Jahre-Kultklassikers spekuliert. Im Jahr 2017 bestätigte der Schauspieler schließlich, dass es tatsächlich einen zweiten Teil des Spielfilms geben wird. Die Dreharbeiten sind inzwischen bereits in vollem Gange: Am Sonntag wurde Tom beim Einsteigen in einen Kampfjet abgelichtet!

Dem US-Magazin Just Jared liegen erste exklusive Fotos vom Dreh vor. In einem Hangar stieg der 56-Jährige in ein F-14-Kampfflugzeug. Doch nicht nur Tom wurde am Steuerknüppel gesichtet – auch Schauspielkollege Miles Teller (31) nahm im Cockpit Platz. Der 31-Jährige wird den Sohn von Mavericks bestem Freund Nick "Goose" Bradshaw verkörpern.

Neben Tom und Miles sollen auch Filmgrößen wie Jennifer Connelly (48), Val Kilmer (58) und Jon Hamm (47) in "Top Gun 2: Maverick" vertreten sein. Der US-Starttermin des Kinofilms ist der 26. Juni 2020. Wann der Film in die deutschen Kinos kommen wird, ist derweil noch nicht bekannt.

ActionPress / Collection Christophel / RnB © Paramount Pictures Val Kilmer und Tom Cruise in "Top Gun"

Jamie McCarthy / GettyImages Miles Teller bei der "Bleed for This"-Premiere in New York

Flynet - Splash News Tom Cruise

