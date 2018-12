Ganz in Pink zur Filmpremiere! Jennifer Lopez (49) präsentierte vergangene Woche in New York ihren neuen Streifen "Manhattan Queen" und sorgte in ihrem ausladenden Tüllkleid für mächtig Platzprobleme! Die Anfahrt zum Event war wohl für die Latina und ihren Liebsten Alex Rodriguez (43) alles andere als gemütlich. La Lopez brauchte einen ganzen Kleinbus für sich und ihre Robe – und verdrängte dabei platztechnisch fast ihren Freund.

J.Lo postete ein Bild ihres bombastischen Gewands auf ihrem Instagram-Account und zeigte, wie eng es in dem extra für sie herbeigeschafften Bus war. Die Kreation von Giambattista Valli nahm so viel Platz in Anspruch, dass Jennifer und ihr Alex sich nur gegenüber statt nebeneinander sitzen konnten. Damit die 49-Jährige bei der Ankunft glamourös für die wartenden Fotografen posieren konnte, brauchte sie später zwei Mitarbeiter zur Unterstützung. Die beiden trugen die Riesenschleppe hinter ihr her, um sie für Fotos auf dem roten Teppich in Szene zu setzen.

Wie ein Instagram-Video der Sängerin dokumentierte, zog sie sich für die After-Show-Party um – und rockte in einem figurbetonten, dunkelblauen Kleid die Tanzfläche. In den vergangenen Tagen ist J.Lo häufiger wegen ihrer Garderobe in die Schlagzeilen geraten: Während sie fleißig für "Manhattan Queen" wirbt, wechselte sie neulich in New York innerhalb von 48 Stunden elfmal ihr Outfit – und demonstrierte, dass sie eine wahre Fashion-Queen ist.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Premiere von "Manhattan Queen" in New York City

Getty Images Sängerin Jennifer Lopez im Tüllkleid

Getty Images Jennifer Lopez bei der Weltpremiere ihres Films "Manhattan Queen" in New York

