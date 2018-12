Wow, da hat aber jemanden die Experimentierfreude gepackt! Stil-Ikone Cathy Hummels (30) probiert bekanntlich gerne jede Menge neuer Looks aus. Von der natürlichen Optik im Alltag bis hin zur glamourösem Garderobe am Abend – die Moderatorin wird von ihren Fans regelmäßig für ihren Geschmack gefeiert. Ihr jüngster Auftritt auf einem Red Carpet hat es ihrer Community so richtig angetan: Cathys rockiges Outfit kam im Netz total gut an!

Bei der Boutique-Eröffnung des Designers Philipp Plein (40) in München glänzte die 30-Jährige auf dem roten Teppich – und zwar ganz in Schwarz! Das Ensemble aus enger Lederhose, Lederjacke und High Heels mit Leo-Print hatte das It-Girl mit einem streng gebundenen Pferdeschwanz kombiniert. So viel Coolness haute ihr Follower regelrecht aus den Socken: "Heiße Mama", "Du siehst hammermäßig aus" und "Ich glaube, es hat mir noch kein Look so gut an dir gefallen wie der" waren nur drei Rückmeldungen zu ihrem Instagram-Post.

Seitdem scheint Cathy in puncto Style schwarz zu sehen: Auch am Geburtstag ihres Ehemanns Mats (30) schlüpfte die Mama des kleinen Ludwigs in einen schwarzen Fummel: Ihre Overknees und ein dunkler Lippenstift verpassten ihrem Tüllkleid eine sexy Note. Dieser Anblick war sicher ein reizvolles Geburtstagsgeschenk für ihren Liebsten!

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Bloggerin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

