Die Hummels genießen die gemeinsame Zeit! Cathy (30) und Mats (30) schweben schon seit einigen Jahren auf Wolke Sieben – zusammen bekamen die Turteltäubchen mit dem kleinen Ludwig im vergangenen Januar ihren ersten Nachwuchs. Am 16. Dezember hatten die beiden wieder einen Grund zum Feiern: Der FC Bayern München-Abwehrspieler wurde nämlich stolze 30 Jahre alt! Zu seinem Ehrentag bekam er von seiner Frau Cathy bereits eine süße Liebeserklärung im Netz. Doch wie verbringt das Paar Mats' besonderen Tag?

In ihrer Instagram-Story postete Cathy einen kurzen Clip, in dem ihr Liebster alleine in einem kuscheligen Kinosaal sitzt. Der Beau lächelt, streckt beide Arme von sich und scheint die Atmosphäre so richtig zu genießen. "Wie feiert man seinen 30. Geburtstag? Dekadent", erklärte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin in dem Video. Anschließend meldete sich die brünette Beauty auch mit einem Post bei ihren Followern. "Happy Birthday – nur wir beide. Muss auch mal sein. Das schönste Geschenk ist Zeit", schrieb die Unternehmerin zu einem Schnappschuss von sich, auf dem ihr Gatte allerdings fehlte.

Dafür meldete sich der Profi-Kicker an seinem Ehrentag bei seinen Fans auf der Foto- und Videoplattform auch mit einem Einzel-Pic. "Wenn du Geburtstag hast und realisierst, wie alt du jetzt bist", kommentierte der Bergisch Gladbacher die Momentaufnahme auf Instagram. Wie findet ihr die Bilder der beiden? Stimmt in der Umfrage ab!

