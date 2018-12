So sieht Xavier Naidoo (47) also ohne sein Markenzeichen aus! Am 5. Januar 2019 ist es endlich wieder so weit – die erfolgreiche Castingshow DSDS startet in die 16. Runde! In der kommenden Staffel sitzt neben Show-Legende Dieter Bohlen (64), Let's Dance-Star Oana Nechiti (30) und DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (26) auch Soul-Sänger Xavier mit am Jurypult. Dort werden seine Fans ihn dann mit einem ganz neuen Look zu sehen bekommen: Bei den Recall-Dreharbeiten in Thailand legte das Stimmwunder tatsächlich seine berühmte Schiebermütze ab!

Schuld daran war das tropische Klima, das in dem Land des Lächelns herrscht: „Man kennt mich ja eigentlich gut behütet, doch bei diesen Temperaturen habe ich die Kopfbedeckung mal weggelassen", berichtete der Musiker gegenüber RTL. Trotzdem konnte Xavier seinen Thailandaufenthalt genießen: "Die landschaftliche Kulisse entschädigt für die Hitze – die Landschaft ist wirklich atemberaubend", schwärmte der 47-Jährige.

In den ersten Folgen der Staffel werden die Zuschauer Xavier aber noch wie gewohnt mit Mütze zu Gesicht bekommen. Die Juroren reisten lediglich mit den besten 25 Kandidaten für die finalen Episoden ins superheiße Thailand. Die Castingshows fanden wie üblich zunächst in Deutschland statt – bei gemäßigten Temperaturen.

Getty Images Xavier Naidoo, Musiker

Anzeige

VOX / Markus Hertrich Xavier Naidoo 2016 bei "Sing meinen Song"

Anzeige

Splash News.com Xavier Naidoo, DSDS-Juror 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de