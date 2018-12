Diese Beziehung hat schon einiges gesehen: Als Teenager lernten sich Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (28) vor acht Jahren kennen und lieben. Der Sturm-und-Drang-Phase der Sängerin, die viel Haut und Zunge beinhaltete, hielt die Liebe nicht stand. Sie trennten sich 2013, sind seit 2016 aber überraschend wieder ein Paar. Ihre Beziehung ist jetzt erwachsener und wird privat gehalten. Am Samstag haben sich Miley und Liam nun aber gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt!

Die Musikerin und der Hollywood-Hottie wurden am Wochenende in New York von Paparazzi gesichtet, als sie zusammen zum NBC Studio gingen. Miley trug ihr Haar offen, einen dunklen Mantel mit Oversize-Gürtel und Overknee-Stiefeln. Liam war in Sneakers und Baseball-Cap deutlich lässiger unterwegs – aber er musste ja auch nicht arbeiten. Miley performte an dem Abend ihre zwei neuen Hits "Nothing Breaks Like a Heart" und "Happy Xmas (War Is Over)" mit Feature-Artist Mark Ronson (43) bei "Saturday Night Live".

Miley und Liam haben intensive Wochen hinter sich. Ihr Zuhause in Malibu ist im November den verheerenden Buschbränden zum Opfer gefallen. Im Dezember erklärte die 26-Jährige bei On Air with Ryan Seacrest, dass sie sich mittlerweile "in einem guten Heilungsprozess" befinde. Der Popstar erwähnte einige Wochen später allerdings auch etwas Pikantes: Miley belohne ihren Verlobten mit ganz viel Sex, weil der all ihre Tiere vor dem Feuer gerettet hatte.

Dia Dipasupil/Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

Anzeige

Splash News Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Anzeige

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der Weltpremiere von "Thor: Ragnarok", 2017

Anzeige

Würdet ihr Miley und Liam gerne öfter zusammen sehen? Ja, unbedingt. Nein, muss nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de