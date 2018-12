Unter dem Motto "Goodbye Jens – Partystars halten zusammen" findet am 23. Februar in Essen ein Benefizkonzert zu Ehren von Jens Büchner (✝49) statt. Neben zahlreichen anderen Sängerinnen, Sängern und Bands wird auch Jürgen Drews (73) auf dem Abschiedskonzert auftreten – er stand seinem Ballermann-Kollegen offenbar sehr nahe. In einem Interview verriet der König von Mallorca jetzt, dass ihm der Auswanderer vor seinem Tod sogar ein sehr persönliches Geheimnis anvertraut hatte. Demnach soll Jens überzeugt gewesen sein: "Ich kann eigentlich gar nicht singen!"

"Er kam sehr oft zu mir und meinte dann zu mir, dass er eigentlich nur Playback singen könne", offenbarte Jürgen Drews im Mallorca Podcast von Bild direkt. Der 73-Jährige habe derweil immer versucht, Jens die Zweifel zu nehmen. Er beruhigte ihn mit den Worten: "Die Leute mögen dich, sie jubeln dir zu. Du unterhältst und entertainst sie. Und so lange das so ist, wie es ist, erhältst du den Status quo."

Kennengelernt haben sich die beiden Musiker auf der Mallorca. Der ehemalige Goodbye Deutschland-Star trat früher oft als Vorband für den "Ein Bett im Kornfeld"-Interpreten auf. In der gemeinsamen Zeit auf der Insel haben sich die beiden schätzen gelernt und wurden schließlich Freunde. Deswegen lässt es sich Jürgen nun auch nicht nehmen, seinem ehemaligen Kollegen mit der Benefizveranstaltung ein letztes Mal Lebewohl zu sagen.

Getty Images Jürgen Drews in der Show "Willkommen bei Carmen Nebel"

Anzeige

ActionPress Jens Büchner bei einem Auftritt im Mega-Park im September 2018

Anzeige

WENN Jürgen Drews bei einem Auftritt im Megapark auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de