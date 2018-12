Roland Trettl (47) hat genug von The Taste! Vor fast drei Jahren ersetzte der 47-Jährige Tim Mälzer (47) als Juror in der Kochsendung. Darin steht er nicht nur einem Kandidaten zur Seite, sondern versucht auch, mit diesem die Sendung zu gewinnen. In der letzten Staffel, die erst vor Kurzem endete, ist ihm das sogar gelungen. Doch seinen Titel verteidigen will er nicht, denn nun verkündet der Koch, dass er bei "The Taste" aussteigen wird!

Auf Instagram postet Roland eine Collage mit Schnappschüssen aus der Show und bedankt sich damit für die schöne Zeit, die er in drei Staffeln erleben durfte. "'The Taste' wird immer einen Platz in meinem Herzen einnehmen", schrieb der 47-Jährige zu den Bildern. Im Interview mit Bild hat er auch den Grund für seinen plötzlichen Ausstieg verraten: "Ich bin ein Typ, der gern zwischendurch einen Tapetenwechsel hat und immer wieder Neues ausprobiert. Nachdem ich bei der letzten Staffel gewonnen habe, war das ein guter Zeitpunkt."

Ganz verzichten müssen seine Fans auf den Koch jedoch nicht. Denn für die Zukunft seien schon weitere Projekte geplant. Zunächst werde es mit "First Dates" weitergehen und gemeinsam mit Michael Mittermeier (52) drehe er auch noch die Sendung "True Story" für VOX.

© SAT.1 / Benedikt Müller "The Taste"-Jury Roland Trettl, Frank Rosin, Cornelia Poletto und Alexander Herrmann

MG RTL D / Frank W. Hempel Roland Trettl bei "Grill den Profi" 2018

Becher/WENN.com Roland Trettl in der NDR Talkshow

