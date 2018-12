Früh übt sich, wer was werden will! Das dachte sich wohl auch Kylie Jenner (21), die jüngste Schwester von Kim Kardashian (38). Bereits in der sechsten Klasse interessierte sie sich für Make-up. Mit gerade mal 21 Jahren besitzt sie nun ein weltweit bekanntes Kosmetik-Imperium und verdient mit Lipgloss, Puder und Co. ein Vermögen, das rund 900 Millionen Dollar betragen soll. Das Wirtschaftsmagazin Forbes sagt voraus, dass das Küken des Kardashian-Jenner-Clans die jüngste Selfmade-Milliardärin in der Geschichte der Vereinigten Staaten werden könnte.

Auf der Liste der reichsten US-Promis schaffte es Kylie 2018 zusammen mit Hip-Pop-Mogul Jay-Z (49) auf Platz fünf. Mit ihrer Firma Kylie Cosmetics habe sie laut Schätzungen des Magazins seit der Gründung vor zwei Jahren Make-up im Wert von 630 Millionen US-Dollar umgesetzt. Ein ordentlicher Batzen Geld, den Kylie mit Einnahmen aus Fernsehauftritten, Werbeverträgen und Dividenden aufstockt. Nach Prognosen von Forbes könnte sie bald die Milliarden-Marke knacken.

Auch ihre kleine Tochter Stormi Webster rührt für die Jungunternehmerin schon ordentlich die Werbetrommel. In einem von Mama gefilmten Instagram-Video versucht der Wonneproppen, den Markennamen Kylie Cosmetics nachzusprechen.

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im Urlaub

Kylie Jenner Jordyn Woods, Kourtney Kardashian und Kylie Jenner vor ihrem Privatjet

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Business-Frau

