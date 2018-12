Über diese Bilder werden sich die Fans von Selena Gomez (26) mächtig freuen! Mitte Oktober erlitt die Sängerin einen Zusammenbruch und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Seitdem meidet die Musikerin die Öffentlichkeit – selbst auf ihrem Instagram-Profil herrscht seit Ende September Stille. Jetzt tauchen jedoch plötzlich Fotos der Chartstürmerin auf: Und auf diesen kann die US-Amerikanerin sogar wieder lachen!

Auf Selenas Social-Media-Kanal gibt es zwar nach wie vor keine neuen Pics, doch dafür posteten ihre Freunde nun zahlreiche Instagram-Fotos mit der 26-Jährigen. Gemeinsam mit ihrer Clique gönnte sich die Pop-Beauty einen Ausflug ins winterliche Big Bear in Kalifornien. Den Bildern nach zu urteilen, geht es der "The Heart wants what it wants"-Interpretin endlich wieder besser. Im Kreise ihrer Liebsten strahlt Sel bis über beide Ohren.

Über die Gründe von Selenas Kollaps gibt es unterschiedliche Berichte. Einige behaupten, die Blitzverlobung ihres Ex-Freundes Justin Bieber (24) mit seiner aktuellen Partnerin Hailey (22) hätte sie völlig aus der Bahn geworfen. Andere Quellen erklären hingegen, die Musikerin wäre infolge einer Leukopenie zusammengebrochen. Bei dieser Erkrankung leiden Betroffene an einer Verminderung von weißen Blutkörperchen (Leukozyten).

Instagram / connarfranklin Selena Gomez mit Freunden in Big Bear

Instagram / connarfranklin Selena Gomez mit ihren Freunden in Big Bear, Kalifornien

Instagram / connarfranklin Selena Gomez mit ihren Freundinnen

