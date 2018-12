Ob Herzogin Meghan (37) tatsächlich nicht wusste, worauf sie sich bei der Hochzeit mit Prinz Harry (34) einließ? Der ehemalige Suits-Star hatte sich das Leben als Royal wohl etwas anders vorgestellt – das behauptet zumindest die Royal-Expertin Penny Junor. Sie ist sich sicher: Meghan ging zu unbedarft in die Ehe mit dem britischen Prinzen – und hat nun mit Problemen zu tun, von denen sie vorher keine Ahnung hatte.

"Ich glaube, das Leben ist sehr schwer für Meghan. Sie kannte die britische Familie nicht wirklich, wusste nicht, wie sie funktioniert oder wie ihr Leben aussehen würde", erklärt die Royal-Expertin im Interview mit Sky News. Während Meghan zuvor noch selbstbestimmt ihr Leben planen konnte und in einer sehr wettbewerbsorientierten Welt lebte, habe sich das seit ihrer Ehe mit Prinz Harry fundamental geändert: "Jetzt ist sie plötzlich nicht mehr in dieser Wettbewerbswelt, sie ist jetzt in dieser sehr geheimnisvollen und außergewöhnlichen Welt." Mit diesen Änderungen sei Meghan noch nicht ganz vertraut, so Penny: "Vermutlich ist sie noch nicht ganz angekommen in diesem Leben."

Meghan habe allerdings keine andere Möglichkeit, als sich an dieses neue Leben zu gewöhnen, erklärt die Royal-Expertin: "Man lässt ihr auch keine andere Chance." Glaubt ihr, dass Meghan tatsächlich nicht wusste, worauf sie sich einlässt? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Neuseeland

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Charity-Event

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de