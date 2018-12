Schwere Stunden für Channing Tatum (38) und Jenna Dewan (38)! Die beiden Schauspieler, die erst im Oktober ihre Scheidung eingereicht haben, teilten fast zehn Jahre ihr Leben miteinander. Dazu gehörte auch der Alltag mit ihrer kleinen Familie – zu der neben Töchterchen Everly auch ihre beiden Hunde zählten. Von einem ihrer treuen Begleiter mussten sich Channing und Jenna aber jetzt verabschieden: Ihre geliebte Hundedame Lulu ist gestorben!

Auf ihren Instagram-Accounts teilen die beiden ihren Kummer mit ihren Followern. “An unsere süße und wilde Lulu, danke, dass du der beste Hund der ganzen Welt gewesen bist und dass du den Krebs so lange bekämpft hast, wie du es getan hast”, schrieb Jenna zu mehreren Schnappschüssen, die Lulu zeigen. Die 38-Jährige sei dankbar für die unermüdliche Liebe und den Schutz des niedlichen Vierbeiners. Ein gebrochenes Herz beschreibe nicht ansatzweise, was sie fühle. Ihr Noch-Ehemann hält sich mit emotionalen Worten etwas bedeckter. “Ich werde dich wiedersehen, Baby-Girl. Aber du wirst für immer bei mir sein. Immer”, kommentierte Channing ein gemeinsames Bild von sich und der Hündin am Strand.

Im April vergangenen Jahres schwärmte Jenna im People-Interview von ihren flauschigen Mitbewohnern. Während Meeka, ein kleiner Japan-Spitz, offenbar eher nach der Profitänzerin kommt und angeblich eine Pirouette machen kann, sei Lulu eher wie Channing gewesen: “Lulu ist ein haariger Chan. Sie sind dieselbe Person. Sie ist wild, sie liebt Abenteuer.”

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im August 2017

Instagram / jennadewan Channing Tatums Hund Lulu

Instagram / jennadewan Schauspielerin Jenna Dewan und ihre Lulu

