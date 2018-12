Florian Silbereisen (37) war so verliebt! 2011 machte der Schlagersänger Helene Fischer (34) ein Liebesgeständnis, das unter die Haut ging: Er ließ sich das Gesicht seiner Freundin auf den Oberarm tätowieren. Zehn Jahre waren die beiden ein Paar, bis sie am Mittwoch plötzlich ihr Beziehungs-Aus bekannt gegeben haben. Was bleibt, seien Freundschaft und Respekt füreinander – und das Helene-Tattoo. Vielleicht lässt sich Flori ja von den Tätowierungs-Fails anderer Stars inspirieren!

Katie Price (40) hingegen machte sich keine große Mühe, das Namens-Tattoo ihres Ex-Mannes Peter Andre (45) großartig überdecken oder weglasern zu lassen. Sie ließ sich die Buchstaben einfach durchstreichen.

Justin Bieber (24) machte es vor: 2013 ließ sich der Sänger das Ebenbild seiner On-Off-Freundin Selena Gomez (26) auf den linken Unterarm tätowieren. Nach der endgültigen Trennung gestaltete ein Künstler nun einen Engel daraus.

Auch die Ehe von Kaley Cuoco (33) und Tennisspieler Ryan Sweeting (31) hielt nicht lange. Kaley hatte sich das Hochzeitsdatum in römischen Zahlen auf den Nacken tätowieren lassen. Jetzt ziert ein Cover-up in Form eines Nachtfalters ihren oberen Rücken.

Angelina Jolie (43) ließ sich nach der Scheidung von Billy Bob Thornton (63) seinen Namen von ihrer Schulter entfernen. Stattdessen schmücken nun die Koordinaten der Geburtsorte ihrer Kinder die Stelle.

Denkt ihr, da ist was für Florian dabei? Stimmt ab!

