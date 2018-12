Silvia Wollny (53) muss weiterhin stark sein. Erst kürzlich teilte die Vollblutmami und Reality-Darstellerin eine furchtbare Nachricht mit ihren Fans – ihr Partner Harald Elsenbast (58) erlitt im Urlaub einen Herzinfarkt! Daraufhin musste er in ein Krankenhaus eingeliefert und auf der Intensivstation behandelt werden. Anschließend erholte er sich und galt als stabil. Trotzdem ist Silvias Lebensgefährte noch nicht über den Berg: Harald muss nun operiert werden!

Das berichtete Silvia jetzt via Facebook. "Gestern ist er in eine Spezialklinik verlegt worden und dort wird er heute endlich operiert", erklärte Silvia ihren Followern. Welcher Eingriff genau an Harald vorgenommen wird, behielt die Kult-Mutti lieber für sich. "Wir hoffen, dass es ihm danach endlich besser geht, es wird ein langer Weg, aber den werden wir als Familie gemeinsam gehen", schrieb die 53-Jährige weiter.

Trotz der schweren Zeit versucht Silvia, optimistisch zu bleiben: "Vielleicht haben wir ja Glück und können Weihnachten gemeinsam zu Hause feiern und all die Sorgen erst mal vergessen", hoffte die Promi Big Brother-Gewinnerin.

Sport Moments / ActionPress Harald Elsenbast bei einem Auftritt von Silvia Wollny

Instagram / sarafina_wollny Harald Elsenbast mit seinen Stieftöchtern Sarafina und Sylvana Wollny

WENN Silvia Wollny und Harald Elsenbast beim ECHO 2017

