Auch vermeintlich makellose Menschen sind mit ihrem Körper nicht immer rundum zufrieden. So auch Model Stefanie Giesinger (22). Dabei hat die Gewinnerin von Germany's next Topmodel zur übermäßigen Selbstkritik nur wenig Grund. Immerhin ist sie auf den Laufstegen dieser Welt enorm gefragt und als Werbegesicht vertritt sie große Marken. Dennoch hat Stefanie bei sich eine Problemzone entdeckt. Jetzt verriet die 22-Jährige, welche das für sie ist: ihr Po!

Dem Magazin Shape gestand Stefanie: "Mein Po ist nicht ganz so muskulös, wie ich ihn gern hätte. Also mache ich in letzter Zeit mehr Übungen dafür." Ausreichend Bewegung und Training ist für das Model aber ohnehin ein fester Bestandteil ihres Tages, nicht nur, um ihren Körper fit zu halten: "Sport ist für mich aber auch mental sehr wichtig. Diese eine Workout-Stunde am Morgen ist Steffi-Zeit. Da kann ich komplett abschalten und mache mein Ding. Das ist mein perfekter Ausgleich für stressige Tage!" So, verriet das Model, kann sie sich auch mal Pizza oder Schokolade gönnen.

Und überhaupt bleibt Steffi trotz kleiner "Makel" ganz entspannt: "Man sollte auch nicht zu verkrampft mit seinem Körper umgehen, sondern sich sagen: 'Es ist eben ein Po, und der ist gut so, wie er ist.'"

Instagram / stefaniegiesinger Model Stefanie Giesinger, Juni 2018

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Model Stefanie Giesinger, Juni 2018

Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress Stefanie Giesinger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de