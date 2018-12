Wenn die Queen (92) zu ihrem alljährlichen Christmas-Lunch einlädt, ist die gesamte Familie am Start – oder etwa doch nicht? Es ist mittlerweile zu einer Tradition geworden, dass die Königin kurz vor dem vierten Advent ein gemeinsames Mittagessen plant, um im größeren Kreis die Feiertage einzuläuten. Mit von der Partie: Prinz William (36) mit seiner Frau Kate (36) und Prinz Harry (34) mit seiner schwangeren Gattin Meghan (37) – nur einer musste auf seine Partnerin verzichten. Prinz Charles (70), der tatsächlich ohne Camilla (71) vorfuhr!

Eingefleischte Royal-Fans werden sich jetzt fragen: Was ist da los? Schließlich ist es ziemlich untypisch, dass ein Mitglied des Königshauses so einen wichtigen Termin schwänzt. Laut Hello hat die Herzogin von Cornwall aber eine gute Entschuldigung. Wie ein Sprecher des Clarence Houses mitteilt, habe Camilla momentan mit einer hartnäckigen Erkältung zu kämpfen.

Die vorweihnachtliche Family-Sause ist allerdings nicht der einzige Termin, den die 71-Jährige nicht wahrnehmen konnte: Am selben Tag musste sie aufgrund gesundheitlicher Probleme bereits einen Auftritt bei der Olympia London International Horse Show in London canceln.

Getty Images Camilla und Prinz Charles

Getty Images Herzogin Camilla Anfang Dezember 2018

Getty Images Herzogin Camilla

