Jens Büchner (✝49) wird in den Herzen seiner Familie für immer weiterleben. Am 17. November war der Star aus Goodbye Deutschland völlig überraschend an Lungenkrebs gestorben. Auch einen Monat nach dem tragischen Ableben des Schlagersängers sind seine Fans, Freunde und Angehörige noch immer fassungslos. So auch seine Tochter Jessica: Der älteste Nachwuchs des Auswanderers gedachte ihrem Vater nun mit emotionalen Worten.

Auf ihrem Instagram-Account verfasste die 26-Jährige jetzt einen rührenden Post für ihren verstorbenen Vater. Das Foto zeigt einen Bilderrahmen mit vier Aufnahmen, von denen Jens mit seinen Kindern und weiteren Familienmitgliedern strahlt. Zu dem Schnappschuss schrieb Jessica gefühlvoll: "Für immer in unserem Herzen, Papa!" Ihre Fans stehen ihr in ihrer Trauer zur Seite und kommentierten den Beitrag mit zahlreichen Beileidsbekundungen. Auch ihre Stiefmutter und Jens' Witwe Daniela Büchner (40) versah das Bild mit einem Like.

Für die hinterbliebene Ehefrau des Toten sind die Feiertage eine besonders schmerzhafte Zeit: So hatte die fünffache Mutter zunächst sogar überlegt, Heiligabend nach Deutschland zu reisen – in Gedenken an ihren Mann feiert die Blondine mit ihren Kindern jedoch auf dessen Lieblingsinsel Mallorca.

Meister,Marco/ActionPress Jens Büchner in Bremen

Facebook / Jens Büchner Jens Büchner mit seinen Kids: Joelina, Jenny, Jessica mit Jenna, Jada, Diego, Leon und Volkan

Getty Images Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedypreis 2017



