Acht Teens mit Kultcharakter! Donna und Kelly, Steve und Andrea, David, die Zwillinge Brandon und Brenda und der immer coole Luke. Herzschmerz, Highschool und Trouble mit Eltern und Freunden – die ganze Palette jugendlicher Gefühlslagen wurde in Beverly Hills, 90210 Folge für Folge durchlebt und die Fans tapezierten ihre Zimmerwände mit den Postern ihrer Lieblingsdarsteller. Jetzt sollen einige der Schauspieler demnächst wieder gemeinsam vor der Kamera stehen!

Wie Deadline erfahren haben will, sollen die CBS Television Studios nicht nur an einem Reboot arbeiten, sondern heimlich bereits in Verhandlungen mit großen Streaming-Diensten stecken. Wie genau die Neuauflage aussehen soll und ob alle Charaktere von damals zurückkommen, ist leider noch nicht bekannt, auch nicht ob Luke Perry (52) und Shannen Doherty (47) wieder am Start sind. Doch erst vor Kurzem veröffentlichte des US-Portal TMZ Fotos, auf denen Brian Austin Green (45), Jennie Garth (46), Tori Spelling (45), Ian Ziering (54) und Jason Priestley (49) in Begleitung eines Produzenten auf dem Sunset Boulevard Kaffee trinken. Die Schnappschüsse sollen die Schauspieler in einer Pause zwischen zwei Meetings zeigen.

Noch dazu heizen die Ex-"90210"-Stars auch selbst die Gerüchteküche an: Bereits im März postete Tori Spelling (Donna) auf Instagram ein Bild von sich und Jennie Garth (Kelly) mit dem Hashtag #donnaandkellyforever.

United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Beverly Hills, 90210" im Jahr 1994

Everett Collection / ActionPress Jennie Garth, Shannen Doherty und Tori Spelling in "Beverly Hills, 90210"

Getty Images Tori Spelling im Dezember 2018

