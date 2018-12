Ein glückliches Familientreffen sieht anders aus! Bei Victoria (44) und David Beckham (43) ging es bei einem Treffen mit Victorias Eltern alles andere als fröhlich zur Sache. Lange Gesichter, abwesende Blicke und eine Stimmung, die eher nach sieben Tagen Regenwetter als nach weihnachtlicher Vorfreude aussah: Bei diesem Spaziergang mit den Schwiegereltern war vor allem für den britischen Fußball-Superstar irgendwo der Wurm drin!

Paparazzi-Fotos zeigen einen gemeinsamen Abend der Beckhams mit Victorias Eltern Jackie und Tony Adams. Die vier verbrachten das Treffen im exklusiven Club “Annabel’s” im Londoner Stadtteil Mayfair. Die Bilder porträtieren das Promi-Ehepaar mit bestenfalls mittelprächtiger Laune: Victoria starrt auf den Boden, trägt dabei eine schwarze Sonnenbrille. David scheint auch nicht besser gelaunt zu sein, blickt gedankenverloren aus dem Fenster des Autos. Zumindest Victorias Mutter Jackie zeigt sich – ansatzweise – mit einem Lächeln.

Was der Grund für die schlechte Laune des Vierergespanns war, ist nicht bekannt. Dass es in der Ehe der beiden Superstars kriseln soll, wird aber bereits lange spekuliert. Im Oktober plauderte David in einer australischen Fernsehshow ungewohnt offen aus dem Nähkästchen und gab zu, dass die Ehe nicht immer ganz einfach sei: “Wenn man so lange verheiratet ist, ist es immer harte Arbeit”, erklärte er.

Splash News David Beckham und Victoria Beckham

Splash News Jackie und Anthony Adams, Eltern von Victoria Beckham

Getty Images David und Victoria Beckham

