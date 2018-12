Lügt seine Ex? Seit drei Monaten hat Cora Schumacher (41) einen neuen Freund. Die Beziehung zu dem Hells Angels-Rocker wurde erst am vergangenen Wochenende bekannt, als das Paar Händchen haltend gesichtet wurde. Mittlerweile haben sie ihre Liebe auch offiziell bestätigt. Die ehemalige Freundin von Lenox sorgt nun allerdings für ordentlich Wirbel und den will der Düsseldorfer nicht auf sich sitzen lassen.

Mit Tattoo-Liebhaberin Kira war er vor Cora zusammen und die behauptet jetzt, dass die Beziehung nie beendet worden sei. Auf Instagram setzt sie sogar noch einen drauf und bezeichnet sich als seine Ehefrau. Das entspreche allerdings nicht der Wahrheit, rechtfertigt sich Lenox im Interview mit Bild: "Ich bin und war auch noch nie verheiratet! Ich habe mit der Frau nichts zu tun und bin auch nicht verpflichtet, meine Ex über neue Beziehungen zu informieren."

Offensichtlich interessiert sich Lenox gar nicht mehr für seine Verflossene Kira. Stattdessen hat er nur noch Augen für die Ex von Ralf Schumacher (43). "Sie ist eine sehr hübsche, intelligente, bodenständige Frau und wir interessieren uns beide sehr für Bikes und Autos", erklärt er seine Faszination für das Model.

Instagram / coraschumacher Lenox und Cora Schumacher

Anzeige

Instagram / 00imthequeen00 Kira und Hells Angels-Rocker Lenox

Anzeige

Instagram / 00imthequeen00 Lenox' Ex Kira

Anzeige

Wem glaubt ihr mehr? Lenox Kira Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de