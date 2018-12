Jetzt spricht die Ex! Erst vergangenes Wochenende wurde Cora Schumacher (41) Hand in Hand mit dem Hells Angels-Rocker Lenox in Düsseldorf gesichtet. Seither besteht kein Zweifel mehr: Die Rennfahrerin und der 36-Jährige sind ein Paar! Gegenüber Bild bestätigte das Management der ehemaligen Promi Big Brother-Bewohnerin die Beziehung – eine Nachricht, die vor allem einer bitterböse aufstößt: seiner ehemaligen Partnerin Kira! Im Netz fährt die Tattoo-Liebhaberin jetzt ihre Krallen aus.

"Ich liebe den Lenox, das ich kann ich nicht von heute auf morgen vergessen", stellte Kira in einem Live-Video klar. "Ich weiß nicht, ob ich die Ex bin oder die Frau bin vom Lenox, das weiß momentan keiner. Er äußert sich auch selbst nicht dazu. Auf jeden Fall kann ich von mir aus sagen, dass ich seine Frau bin. Es hat sich niemand getrennt", meinte sie weiter. Auf Instagram teilte sie mit ihren Followern außerdem einige Fotos von sich und dem Mann, der Cora seit drei Monaten glücklich macht. "Er ist mein Mann" oder "Lenox gehört zu mir", schrieb die Dunkelhaarige zu den Aufnahmen. Noch vor wenigen Tagen sollen die beiden zusammen gefrühstückt und sich einen gemeinsamen Weihnachtsbaum besorgt haben – darauf beharrt zumindest Kira.

Worte reichen Kira aber offenbar nicht aus, um ihren einstigen Titel als Frau an Lenox' Seite zu verteidigen. Ihre rechte Wange ziert ein eindeutiges Tinten-Statement: "Lenox", ließ sie sich unter die Haut stechen. Zudem prangt das Gesicht des Rockers auf ihrem Rücken.

Instagram / 00imthequeen00 Lenox' Ex Kira

Instagram / 00imthequeen00 Kira und Hells Angel-Rocker Lenox

Mathis Wienand/Getty Images for Intouch Cora Schumacher im September 2015

