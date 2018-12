Auf ihren Kleiderschrank sind wohl viele neidisch! Für Fashion-Ikone Meghan (37) hätte das Jahr 2018 nicht besser laufen können. Erst heiratete sie ihre große Liebe Prinz Harry (34) und sorgte mit ihrem stilvollen Auftritt weltweit für Begeisterung. Danach zog die Herzogin von Sussex mit neu-royaler Garderobe alle Fashion-Blicke auf sich. Nun beweist sie mit ihren stylishen Schwanger-Looks, dass Mamas nicht nur in Umstandshosen gut aussehen – auch wenn sie dafür kurzerhand ein altes Kleid recycelt.

Im Auto, neben Ehemann Prinz Harry, zeigte Meghan ihren Look nur kurz – das junge Paar war auf dem Weg zum jährlichen Christmas-Lunch von Harrys und Williams Großmutter Queen Elizabeth, wie People berichtet. Aber die Fashion-Füchse unter Meghans royalen Fans haben es sofort bemerkt: Die 37-Jährige trug das Erdem-Kleid bereits 2016, während eines Auftritts in der NBC-Show "Today". Gemeinsam mit Moderatorin Savannah Guthrie (46) plauderte Meghan, damals noch Suits-Darstellerin, über die neuesten Mode-Trends des Winters – offensichtlich war die Herzogin in ihrer Heimat schon lange für ihr Style-Gespür bekannt.

Das Recyceln von Outfits ist unter Royals – wie Schwedens Kronprinzessin Victoria (41) oder Meghans Schwägerin Kate (36) – schon lange üblich. Will Meghan damit ihre Kritiker vielleicht zum Schweigen bringen? Denn immer noch meckern Traditionalisten, ihr Modegeschmack sei für einen Royal einen Tick zu extravagant.

MEGA / James Whatling Herzogin Meghan im November 2018

Getty Images Herzogin Meghan zu Besuch in der Hubb Community Kitchen

Getty Images Herzogin Meghan in Dublin, Juli 2018

