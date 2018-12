Alljährlich läutet die Queen (92) die Festtage mit einem weihnachtlichen Mittagessen im Buckingham Palace ein. Zu diesem Anlass durften auch Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) vor wenigen Tagen nicht fehlen. Die ehemalige Schauspielerin sah das Weihnachtsessen allerdings offenbar nicht nur als eine Familienfeier an, sondern auch als eine Gelegenheit, ganz besondere Schmuckstücke aus ihrem Kleiderschrank zu holen: Sie erschien in einem Outfit im Wert von insgesamt über 150.000 Euro!

Ein Kleid von Erdem, Schmuck von Cartier, ein Mantel von Winser London und ihre geliebten Aquazzura-Pumps – Meghan hüllte sich zum königlichen Lunch von Kopf bis Fuß in Designer-Kreationen, wie Mirror berichtet. Es war jedoch nicht ihr blau-gelbes Davina-Dress für knapp 1.400 Euro, das das Outfit der Herzogin von Sussex so wertvoll machte – sondern ein funkelndes Detail am Handgelenk der 37-Jährigen: Das Diamantarmband von Cartier im Wert von rund 150.000 Euro. Royal-Fans dürfte das Schmuckstück bekannt vorkommen, denn dieses teure Armband trug die werdende Mutter bereits bei ihrem Jawort mit Harry. Auch ihre Hochzeitsohrringe legte die Herzogin zum Weihnachtsessen an, sie sind ebenfalls von Cartier, der Preis ist allerdings unbekannt.

Zuletzt sorgte Meghan mit einem neuen Ring an ihrem Finger für Schlagzeilen. Bei diesem Accessoire, das der Ex-Suits-Star zu einem Besuch in einem Seniorenheim trug, handelte es sich um einen filigranen Ring mit einer ganz besonderen Bedeutung.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit am 19. Mai 2018

