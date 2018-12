Letzte Ehre für den Weihnachtshelfer! Kim Kardashian (38) hatte in der Vorweihnachtszeit eine Begegnung der besonderen Art – und zwar mit einem "Elf on the Shelf" (zu Deutsch: "Elf auf dem Regal"). Laut der gleichnamigen Weihnachtsgeschichte sitzt der jeden Abend in einer anderen Ecke des Hauses und beobachtet für den Weihnachtsmann, ob die Kinder artig sind. Im Netz postete Kim nun ein Foto, das einen solchen Elf in einem selbst gebastelten Grab zeigt.

Wieso aber musste er beerdigt werden? Kim schrieb zu dem Pic in ihrer Instagram-Story: "Saint hat seinen Elf on the Shelf berührt, also hat North das hier hereingebracht." Laut der Elfengeschichte darf man die kleinen Beobachter nämlich nicht anfassen – sie würden sonst ihre magischen Fähigkeiten verlieren und könnten sogar sterben. Söhnchen Saint (3) konnte sich scheinbar nicht zurückhalten. Um dem winzigen Helferlein des Weihnachtsmannes wenigstens die letzte Ehre zu erweisen, bastelte North (5) ein Grab für ihn. "RIP" (zu Deutsch: Ruhe in Frieden) steht auf dem selbst gemalten Grabstein.

North ist also keine brutale Spielzeug-Mörderin, sondern eine liebevolle große Schwester und Elfenliebhaberin. Mama Kim hatte jedenfalls ihren Spaß: Sie war so amüsiert, dass sie den Post außerdem mit vielen lachenden Emojis versah.

Instagram / kimkardashian Saint Wests Weihnachtself

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

kimkardashian/Instagram Saint und North West

