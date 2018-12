Die kleine North West (5) weiß bereits, wie man die Aufmerksamkeit auf sich zieht! Obwohl die Kinder von Kim Kardashian (38) zu ihren liebsten Fotomotiven gehören, ist ein Bild mit der gesamten Rasselbande eine Seltenheit. Doch nun schaffte die Make-up-Ikone es mal wieder, alle gemeinsam vor die Linse zu bekommen: Auf den neuesten Familien-Pics der Kardashian-Wests stiehlt Töchterchen North allen die Show!

Die zauberhafte Bilderreihe, die anlässlich Saints (3) Geburtstag am 5. Dezember aufgenommen wurde, postete die Dreifachmama nun via Instagram: Darin posieren Kim und Kanye (41) mit ihren drei Sprösslingen. Chicago und Saint halten auf den meisten Schnappschüssen brav still – doch ihre Schwester hatte darauf wohl einfach keine Lust: North wirft sich auf den Momentaufnahmen als Einzige in witzige Posen, bei denen sie keck ihre Arme und Beine ausstreckt! Zusätzlich schneidet die Ulknudel alberne Grimassen.

Kims Follower amüsieren sich köstlich über die kleine Zappelphilipp-Aktion: "Als würde North sagen: 'Niemand nimmt mir heute mein Strahlen weg. Jetzt geht's um mich!'" und "North ist schon jetzt eine Posing-Queen! Ihr werdet noch richtig viel Spaß mit ihr haben", scherzen zwei User in den Kommentaren.

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North und Chicago

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren drei Kindern

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren drei Kindern, Dezember 2018

