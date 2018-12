Auf ein Neues! Nach dreizehn Jahren Beziehung und acht Jahren Ehe gehen Josh Duhamel (46) und Sängerin Fergie (43) seit 2017 getrennte Wege. Das ehemalige Promi-Traumpaar, das gemeinsam den heute fünf Jahre alten Sohn Axl Jack (5) hat, hatte sich einvernehmlich getrennt, wie wenige Monate nach dem Liebesaus herauskam. Jetzt gestand Josh, dass er endlich für eine neue Beziehung bereit sei – aber nur mit einer Jüngeren!

"Ich bin keine 30 Jahre mehr", sagte der Schauspieler in Dax Shepards (43) Podcast Armchair Expert. "Ich bin 45. Ich möchte mehr Kinder haben in den nächsten paar Jahren", erzählte er. Es wolle deswegen aber nicht gleich Dahergelaufene begatten. "Es geht mehr darum, jemanden zu finden, der jung genug ist, um Kinder zu haben. […] Ich versuche eine Frau zu finden, mit der ich zusammen sein und eine Familie haben kann", erklärte Josh seine Absichten.

Über die Ehe mit seiner 43-jährigen Ex hatte Josh derweil nur Gutes zu berichten. "Fergie und ich hatten eine großartige Beziehung. Ich liebe dieses Mädchen und werde es immer tun", so der Transformers-Star. Obwohl es als Paar mit den beiden einfach nicht geklappt hätte, stehe er auch in Zukunft immer hinter ihr. "Sie ist die Mutter meines Babys", begründete er seine Einstellung.

Splash News Josh Duhamel bei "Goldie's Love In For Kids" in Los Angeles

Mark Mainz/Getty Images Josh Duhamel und Fergie auf NY Fashion Week 2006

Instagram / joshduhamel Josh Duhamel, sein Sohn Axl und Fergie, 2017

