Hat Chloë Moretz (21) ihr gebrochenes Herz einem neuen Promi-Schnuckel anvertraut? Im April war zwischen der Schauspielerin und On-Off-Boyfriend Brooklyn Beckham (19) wieder einmal Schluss. Während sich der Sportler-Spross bis vor Kurzem noch mit einer Neuen tröstete, blieb Chloë Single. Hat sich ihr Beziehungsstatus nun dank Dylan O'Brien (26) geändert? Die Schauspieler wurden jetzt dabei erwischt, wie sie sich einen Abend lang prächtig zusammen amüsierten.

Zwar seien Chloë und Dylan die meiste Zeit mit Freunden unterwegs gewesen, weswegen hier wohl kaum von einem Date gesprochen werden kann – doch die beiden schienen sich blendend zu verstehen. "Sie sind sich im Restaurant nicht von der Seite gewichen und haben Fotos gemacht und zusammen gelacht", erinnerte sich ein Augenzeuge gegenüber E! News. Die "Kick Ass"-Darstellerin und der "Teen Wolf"-Schauspieler sollen die Gesellschaft des anderen jeweils sehr genossen haben und wollten dabei offenbar lieber unbemerkt bleiben.

Nach dem Essen zogen die Stars noch in einen Nachtklub weiter. "Als sie drinnen waren, trafen sie sich mit einer Gruppe Freunde und hingen mit ihnen an einem Tisch beim DJ ab", erzählte ein weiterer Beobachter. Auch wenn die beiden sehr vertraut gewirkt hätten, wäre ihr Benehmen nicht das eines Pärchens gewesen. Interessant macht die Konstellation aber vor allem Dylans alte Schwärmerei für Chloë: 2011 hatte er in einem Interview gesagt, ein wenig in sie verknallt zu sein, ruderte später jedoch zurück, weil die Schauspielerin damals gerade einmal 14 Jahre alt war und der "Maze Runner"-Star selbst 19. Doch nun ist Dylan 26 und sie nach amerikanischem Recht volljährig – da sollte einer Turtelei doch nichts mehr im Wege stehen...

Richard Buxo / SplashNews.com Chloë Moretz Anfang August 2018 in New York

Terry Scott / Flynet - SplashNews / SplashNews.com Dylan O'Brien, Schauspieler

Michael Buckner / Getty Images Chloë Moretz und Dylan O'Brien 2014

