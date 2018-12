Bei Germany's next Topmodel schaffte es Fata Hasanović (23) 2016 auf den dritten Platz. Bei ihrer großen Jugendliebe Izet landete sie sogar auf Platz eins. Wieder, denn bei dem Paar ist das Feuer der Liebe nach dem ersten Beziehungsanlauf nun erneut entflammt. In den dreieinhalb Jahren, in denen die beiden keinen Kontakt hatten, ist viel passiert, unter anderem Fatas Teilnahme an der Model-Castingshow. Von der habe ihr Freund gar nichts gewusst, berichtete die Laufsteg-Beauty in einem Interview mit Promiflash.

Auf Riccardo Simonettis Buchparty im September strahlte die Brünette vor neuer, alte Verliebtheit. Über ihre Beziehung zu Izet erzählte die 23-Jährige: "In den Jahren, in denen wir getrennt waren, haben sich unsere Leben krass verändert. Er hat zum Beispiel auch gar nicht mitbekommen, dass ich bei GNTM war und hat sich das auch nicht angeguckt."

Darüber sei Fata aber gar nicht böse: "Für mich ist das sehr positiv. Eben weil er nicht aus dem Grund wieder mit mir zusammengekommen ist, dass ich jetzt berühmt bin." Was meint ihr, kann eine Partnerschaft mit dem Ex funktionieren? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Freund Izet in Mexiko

Anzeige

AEDT/WENN.com Stefanie Giesinger, Mandy Bork und Fata Hasanović

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de