Am vergangenen Mittwoch ließen Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) die Bombe platzen – nach zehn gemeinsamen Jahren geht das einstige Traumpaar fortan getrennte Wege! In dem Luftakrobat Thomas Seitel hat die 34-Jährige sogar schon einen neuen Freund gefunden. Doch die Liebe der beiden Schlager-Stars ist nicht die einzige, die in diesem Jahr ein Ende fand: Viele weitere Promi-Couples trennten sich 2018!

Promiflash fasst nun einmal die wohl überraschendsten zusammen: Ob Channing Tatum (38) und Jenna Dewan (38), Justin Theroux (47) und Jennifer Aniston (49), Liam Payne (25) und Cheryl Cole (35) und nicht zu vergessen Pete Davidson (25) und Ariana Grande (25) – in diesem Jahr erschütterten einige einstige Dream-Couples ihre Fans! Erst vor zwei Wochen sorgten auch Kostja (34)und Janin Ullmann (37) für Aufsehen: Nach zwölf Jahren Beziehung verkündeten die Schauspieler ihre überraschende Trennung.

Sieht man die aktuellen Bilder von Justin Bieber (24) und seiner Frau Hailey (22), vergisst man schnell: Auch für den "Baby"-Interpreten war 2018 in Sachen Liebe eine Achterbahn der Gefühle. Erst im März beschlossen er und seine On-Off-Freundin Selena Gomez (26), getrennter Wege zu gehen – wenige Monate später heiratete er dann das 22-jährige Model.

