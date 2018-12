Hat Daniela Katzenberger (32) tatsächlich Angst vor dem TV-Urwald? Schon am 11. Januar startet das Dschungelcamp im australischen Regenwald in eine neue Runde. Zwölf deutsche Promis werden auch in der kommenden Staffel gegen Kakerlaken, Spinnen und ihre Kontrahenten kämpfen. In den vergangenen Jahren waren darunter auch schon zwei Mitglieder aus Danis Familie gewesen: 2013 war ihre Mutter Iris Klein (51) in den Busch gezogen, 2018 wurde ihre Halbschwester Jennifer Frankhauser (26) sogar zur Königin des Formats gekürt. Doch würde sich auch die Katze ans Lagerfeuer wagen? Das verriet Jenny nun im Promiflash-Interview!

Enttäuschung für alle Katzenberger-Fans – denn laut der Aussage ihrer Angehörigen werden die Liebhaber der Kultblondine ihr Idol wohl nicht auf dem Feldbett beobachten dürfen: "Meine Schwester würde das niemals machen. Die ekelt sich ja da vor allem!", war sich Jenny im Promiflash-Gespräch sicher. Ihren Schwager Lucas Cordalis (51) hingegen konnte sich die 26-Jährige schon besser in der Show vorstellen: "Lucas würde ich da schon eher drin sehen, ich glaube, der würde das auch richtig gut machen!"

Sollte es den Sohn von Costa Cordalis (74) tatsächlich mal in die Tropen verschlagen, dürften seine Chancen zumindest nicht schlecht stehen: Schließlich erkämpfte der 51-Jährige sich schon bei Global Gladiators den ersehnten Titel. Denkt ihr, dass Lucas irgendwann auch in den Dschungel gehen könnte? Stimmt unten ab.

MG RTL D /Stefan Menne Jenny Frankhauser bei der Finalprüfung "Rappelkiste"

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser mit Halbschwester Daniela Katzenberger

P.Hoffmann/WENN.com Lucas Cordalis beim "Global Gladiators"-Photocall in Berlin

