Pink ist die Farbe der Saison – zumindest für Jennifer Lopez (49)! Sie brachte damit schon mehrfach Licht in die dunkle Jahreszeit. So lief sie nicht nur im Oktober in leuchtendem Pink über den roten Teppich der American Music Awards, sondern zeigte sich außerdem erst Mitte Dezember in einer knallpinken, üppigen Tüllrobe bei der Premiere ihres neuesten Films "Manhattan Queen" in New York. Am Donnerstag demonstrierte Jennifer nun beim Shopping-Bummel, wie gut ihr zartes Rosa steht.

Paparazzi spotteten die 49-Jährige, wie sie im monochromen Rosa-Look in Los Angeles auf Shopping-Tour mit BFF Leah Remini (48) ging. In pastellpinker, legerer Hose mit farblich passendem Kuschel-Sweater mit Federdetail und ebenso rosafarbener Handtasche machte sich Jennifer in Beverly Hills auf dem Weg zu einem Juwelier. Bestie Leah trug einen ähnlichen Look komplett in Weiß. Gewusst wie: Trotz der gemütlichen Schnitte und Materialien gaben sie so ein extraschickes Einkaufs-Duo ab.

Die Freundinnen hatten gerade außerdem die Möglichkeit, miteinander zu arbeiten. Während Jennifer in "Manhattan Queen" die Hauptrolle übernahm, kann man die 48-Jährige in einer Nebenrolle sehen. Der Film soll ab Mitte Januar in den deutschen Kinos laufen.

