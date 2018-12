Rührende Xmas-Grüße der Stars! Zum diesjährigen Fest der Liebe haben sich neben Royals wie Herzogin Kate (36) und Prinz William (36) auch Promis wie Kendra Wilkinson (33), Tori Spelling (45), Jessica Alba (37) oder Ashlee Simpson (34) für süße Familienfotos ablichten lassen und bringen ihre Fans, Familie und Freunde mit knuffigen Weihnachtskarten in Feiertagsstimmung. Ob mit niedlichen Bommelmützen, im Partnerlook mit den Kids oder mit Hund – von allem ist in diesem Jahr etwas dabei.

Über diese Weihnachtskarte freuten sich Kendras Fans sicherlich ganz besonders: Nach der Trennung von Ex-Mann Hank Baskett (36) im April dieses Jahres stehen ihre Sprösslinge nun an erster Stelle. Mit rührenden Worten "Alles was du brauchst, ist Liebe" präsentiert sich das Ex-Playmate glücklich grinsend mit Töchterchen Alijah und Sohn Hank (9).

Ashlee verzaubert ihre Follower mit einem Foto vorm Kamin: Zusammen mit Ehemann Evan, den Kindern Jagger (3) und Bronx (10) strahlt die Sängerin in die Kamera. Die Outfits der Familie sind dabei sogar mit der Rückseite der Karte farblich abgestimmt. Dabei durfte natürlich Bulldogge Alabama nicht fehlen!

Bei Tori steht das diesjährige Weihnachtsfest ganz im Zeichen des Nachwuchses. Während der Beverly Hills, 90210-Star in einem langen, tannengrünen Kleid posiert, trägt Ehemann Dean McDermott (52) ein pinkfarbenes Hemd. Das Niedliche am Familienfoto: In den Outfits ihrer fünf Kinder sind beide Farben vertreten. Welche Weihnachtskarte findet ihr am Schönsten? Stimmt ab!

Auch Jessica und ihre Liebsten sind in diesem Jahr voll im Trend. In süßen Partnerlooks mit roten Weihnachtsmützen sitzen die Schauspielerin, Ehemann Cash Warren (39) mit ihren Kids Haven (7), Baby Hayes und Honor (10) gemütlich vorm knisternden Kaminfeuer.

