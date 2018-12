Für diese Stars und Sternchen gibt es an Heiligabend gleich doppelten Grund zur Freude, denn: Sie feiern am 24. Dezember nicht nur das Weihnachtsfest, sondern haben zusätzlich dazu auch noch Geburtstag. Abgesehen von einer berühmten, mittlerweile verstorbenen Adeligen, haben noch zahlreiche nationale und internationale Promis an Heiligabend ihren Jahrestag: Auf der Liste stehen mehrere Musiker, ein Stand-up-Komiker und eine Autorin!

Bei den deutschen Promis darf unter anderem Nura am Fest der Liebe mehrere Geschenke öffnen: Die Rapperin und frischgebackene 1Live-Krone-Gewinnerin wird 30 genauso wie der deutsche Comedian Felix Lobrecht. Etwas mehr Kerzen ausblasen darf die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Lorielle London: Sie feiert dieses Jahr ihren 35. Ehrentag. Internationale Christkinder sind der One Direction-Hottie Louis Tomlinson, der 27 wird und Latino-Sänger Ricky Martin – er zelebriert seinen 47. B-Day. Außerdem hat Twilight-Autorin Stephenie Meyer dieses Jahr an Heiligabend ihren 45. Geburtstag.

Eines der berühmtesten Christkinder war wohl Kaiserin Elisabeth von Österreich, genannt Sissi. Die gebürtige Münchnerin kam am Weihnachtsabend 1837 zur Welt kam. Wie passend, dass die gleichnamigen Filme über ihr Leben mit Romy Schneider (✝43) in der Hauptrolle immer an den den winterlichen Feiertagen ausgestrahlt werden.

Sturm, Mario / ActionPress Lorielle London in Hamburg 2011

Phillip Faraone/Getty Images Ricky Martin in Los Angeles

ANGELA WEISS / Getty Stephenie Meyer bei der Premiere von "Austenland"

