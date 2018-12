Da bringt jemand das Eis zum Schmelzen! GNTM-Gewinnerin Lena Gercke (30) ist nicht nur ein gefragtes Topmodel, sondern auch eine erfolgreiche Moderatorin und Designerin. Trotz aller Verpflichtungen und Termine gönnt sich die blonde Beauty ab und zu auch mal eine Auszeit – so wie jetzt zu Weihnachten. Die Feiertage genießt das Model in einem idyllischen Winter-Wunderland in den Bergen, wo sie es sich richtig gut gehen lässt. Auf einem aktuellen Foto posiert Lena in einem sexy Badeanzug vor romantisch-verschneiter Kulisse!

"Cooling down before Christmas" lautet die Beschreibung zu Lenas neuestem Schnappschuss auf ihrem Instagram-Kanal. Die 30-Jährige zeigt sich im Pool eines Spa-Hotels in Österreich; zum entspannten Planschen im warmen Wasser trägt sie knappe Bademode aus ihrer eigenen Kollektion LeGer. Der schwarze Badeanzug setzt ihren trainierten Oberkörper perfekt in Szene – selbst der Sideboob-Alarm war sicherlich mit eingeplant!

Ihre Fans konnte Lena mit dem Bild auf alle Fälle begeistern: "Ich brauche auch eine Abkühlung", "Einfach nur gut, richtig gut. Schluss aus", "Ganz schön sexy, Frau Gercke" und "Ein tolles Bild mit einer heißen Frau", kommentieren ihre Follower unter anderem.

Instagram / lenagercke Model Lena Gercke im relaxt im Winterurlaub

Instagram / lenagercke GNTM-Gewinnerin Lena Gercke im Schnee

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

