Alle Jahre wieder ist es so weit: Weihnachten steht vor der Tür! Das Fest der Liebe ist auch für Angelo Kelly (37) und seine Liebsten von großer Bedeutung. Während hierzulande bereits an Heiligabend fleißig Geschenke unter den Christbaum gelegt werden, hält sich das Nesthäkchen der Kelly Family gemeinsam mit seiner Frau Kira (40) und den Kids Gabriel (17), Helen (15), Emma (12), Joseph (7) und William (2) jedoch an die Traditionen seines Heimatlandes Irland. So verbringen Angelo und Co. die besinnliche Zeit.

"Bei uns gibt es an Heiligabend keine Geschenke", stellte der Musiker im Interview mit RTL klar. Dafür steht aber etwas Alternatives an der Tagesordnung: "Wir essen zusammen, verbringen gemeinsam Zeit – ganz basic", erklärte der 36-Jährige daraufhin. Erst am Christmas Day – also am 25. Dezember – liegen zu Hause dann die Präsente unterm Weihnachtsbaum. "Die Kinder sind dann immer ganz früh schon wach", plauderte der "An Angel"-Interpret mit einem Lächeln aus.

Angelos Wunschzettel ist allerdings alles andere als prall gefüllt. Anstelle von materiellen Aufmerksamkeiten, steht bei ihm nur Folgendes ganz oben: "Ich wünsche mir Gesundheit und Glück für meine Familie, mich und meine Frau."

