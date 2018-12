Hat sich Mats Hummels (30) etwa das Gesicht mit Tinte aufhübschen lassen? Der deutsche Nationalkicker und seine schöne Ehefrau Cathy (30) verbringen mit ihrem Sohnemann Ludwig in diesem Jahr das erste Weihnachten als kleine Familie. Gemeinsam mit ihren Angehörigen soll das Fest der Liebe gebührend zelebriert werden – doch ließ sich der Bayern-Star extra dafür nun wirklich seine Visage mit Tattoos schmücken?

Auf seinem Instagram-Account postete der Hottie am Tag vor Heiligabend einen verwirrenden Schnappschuss: Mit einem Schnauzbart, Wollmütze und grimmigem Blick schaut Mats in die Selfie-Kamera – doch seine Fans können nur auf die scheinbar frischen Tattoos an seiner Schläfe und seinem Hals achten! Zu dem Bild titelte der 30-Jährige cool eine Zeile aus dem Song "Bad Boys 4 Life" von P. Diddy (49): "We ain’t goin’ nowhere, we can’t be stopped now!" Doch keine Sorge – schaut man genauer hin, ist deutlich zu erkennen, dass es sich bei Mats' vermeintlicher Tintenstecherei um Klebe-Tattoos handelt.

Ehefrau Cathy veröffentlichte ebenfalls ein Bild ihres Gatten, auf dem sie ihn zweifelnd anblickt. "Wer ist dieser Mann: Freddie Mercury von heute mit Mike Tyson Tattoos?", textete die Designerin dazu – und schien von dem temporären Gesichtsschmuck ihres Mannes nicht allzu begeistert.

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels zu Weihnachten 2017

Anzeige

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / catherinyyy Nationalspieler Mats und Ehefrau Cathy Hummels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de