Jetzt auch mal in Farbe! Der Heiligabend wurde für Heidi Klum (45) zu einem ganz besonderen: Das Topmodel und ihr Partner Tom Kaulitz (29) haben sich verlobt! Am Montagabend machte die Vierfach-Mama die freudige Nachricht mit einem Liebes-Posting öffentlich. Auf dem niedlichen Pärchenbild konnte man ihren Verlobungsring bisher nur in schwarz-weiß sehen. Jetzt wurde Heidis Schmuckstück auch in Farbe abgelichtet!

Am Heiligen Abend mit dabei: Toms Zwillingsbruder Bill (29), der in seiner Instagram-Story den ein oder anderen Einblick in die gemeinsamen Festtage gewährte. Der Tokio Hotel-Frontmann filmte Heidis Hände beim Nüssezerkleinern – das Model behielt den Klunker dafür an. Tom schien sich wohl gegen einen klassischen Diamanten als Hauptstein entschieden zu haben: Sein Entschluss fiel auf eine goldfarbene Fassung, die einen großen dunklen Stein umrandet, eingerahmt von zwei kleineren Diamanten.

Die Farbe scheint dem Gitarristen wohl zu gefallen. Erst kürzlich wurde Tom nach zahlreichen Verlobungs-Gerüchten mit einem goldenen Ring am Finger gesichtet und heizte die Diskussionen um eine Hochzeit schon vor wenigen Tagen weiter an.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz am Heiligabend 2018

Giovanni/SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz in Los Angeles, Dezember 2018

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der Unicef Sommergala 2018

