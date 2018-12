Diese Schnappschüsse von Tom Kaulitz (29) dürften die Gerüchteküche wieder ordentlich anheizen! Privat scheint der Tokio Hotel-Gitarrist in Heidi Klum (45) sein großes Glück gefunden zu haben. Mit zahlreichen Pärchenfotos zeigen die beiden im Netz immer wieder, wie happy sie miteinander sind. Auch mit den Kids des Supermodels scheint sich der Musiker blendend zu verstehen. Kein Wunder, dass zuletzt auch schon über mögliche Hochzeitspläne des Paares spekuliert wurde: Jetzt wurde der Chartstürmer sogar mit einem verdächtigen Schmuckstück gesichtet!

Als Tom am Dienstag gemeinsam mit seinem Bruder Bill (29) in West Hollywood unterwegs war, wurde er von Paparazzi überrascht. Die lichteten den Musiker im legeren Look mit Sneakers, lässiger Hose und weißem Shirt ab. Doch vor allem sein Schmuck erweckte die Aufmerksamkeit der Fotografen. An seinem linken Ringfinger trug der 29-Jährige deutlich sichtbar einen goldenen Klunker. Angesichts dieses Schmuckstücks könnten die Gerüchte um eine baldige Hochzeit nun erneut entfachen, immerhin wird in Deutschland an eben dieser Stelle der Verlobungsring getragen.

Auch Heidis Accessoires wurden in den vergangenen Monaten akribisch beäugt: Als sie bei den Emmy Awards einen auffälligen Silberring trug, wurde ebenfalls darüber gemunkelt, ob ihr Partner Tom um ihre Hand angehalten hatte. "Nein, der Schmuck ist nur geliehen. Da gibt es nichts reinzuinterpretieren", stellte die 45-Jährige damals eindeutig klar.

MEGA Tom und Bill Kaulitz in West Hollywood

Antonello Tavera / MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz in Porto Cervo, Sardinien

ActionPress / SIPA PRESS Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Emmy Awards 2018

