Was für ein harmonischer Kirchgang der britischen Royal-Familie. Prinz Charles (70), William (36) und Harry (34) und ihre Frauen Kate (36) und Meghan (37) schritten am ersten Weihnachtsfeiertag über den kleinen Fußweg in der Nähe des Anwesens der Queen in Richtung St. Mary Magdalene Church. Dabei jubelten ihnen die Fans des Hauses Winders in Scharen zu. Doch wo waren bei dem traditionellen Xmas-Spaziergang die übrigen Mitglieder des Königshauses?

Prinz Philip (97) ist seit August 2017 im Ruhestand und geht nur noch zu ausgewählten Veranstaltungen. Wie eine Quelle aus dem Buckingham Palace gegenüber Reuters mitteilte, verbringe der Prinzgemahl den Tag alleine. Philip erfreue sich aber "bester Gesundheit". Anders ist das hingegen bei Charles' Frau Camilla (71): Die Herzogin von Cornwall hat eine schlimme Erkältung und musste deshalb passen.

Und wo war die Queen selbst? Laut Daily Mail spazierte die 92-Jährige nicht zu der kleinen Kapelle, sondern ließ sich in ihrer Limousine dorthin chauffieren. Trotz der Abwesenheit ihres Gatten schien die Monarchin bei bester Laune zu sein. Nach dem Gottesdienst scherzte sie sogar ein wenig mit dem Priester.

Getty Images Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Kate und Prinz Harry am 1. Weihnachtsfeiertag

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla Anfang Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. vor der St. Mary Magdalene-Kirche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de